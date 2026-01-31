التعليم تحدد شروط استخدام السماعات الطبية لطلاب الثانوية العامة 2026

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الحالات التي يسمح فيها باستخدام سماعات الأذن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026، مؤكدة على أن هذا يقتصر على الطلاب ضعاف السمع الذين يعتمدون على سماعات طبية.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الطلاب يجب عليهم التوجه إلى الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم لإجراء فحص فني للسماعة، والحصول على الموافقة الرسمية قبل دخول الامتحانات، مشيرة إلى أن السماعة تُسلم لرئيس لجنة الامتحان عقب كل مادة، ويتم استلامها مرة أخرى في بداية المادة التالية لضمان انتظام سير الامتحان.

كما أوضحت الوزارة أن الطلاب المصابين بمرض السكري والذين يستخدمون مضخات الإنسولين الرقمية يمكنهم دخول الامتحان بها بعد إجراء فحص فني للمضخة في الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والحصول على الموافقة الرسمية، مؤكدة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صحة الطلاب وضمان أدائهم للامتحانات دون أي مشاكل صحية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه في حال تعذر الطالب من دخول جميع المواد الدراسية في الدورين الأول والثاني، يتعين عليه تقديم مستنداته إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها، لاتخاذ إجراءات إسقاط العام الدراسي وفق اللوائح المعمول بها.

