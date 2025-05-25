390 جنيهًا للضأن و210 للمجمد.. تعرف على أسعار اللحوم في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن بدء طرح كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم البلدية الطازجة والمجمدة، سواء المحلية أو المستوردة، بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة المنتشرة في مختلف مراكز المحافظة، وذلك بأسعار مخفضة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع على رأس أولوياتها توفير السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم، بجودة عالية وأسعار مناسبة، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة في المواسم والأعياد التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وأشار أبوالنصر، إلى التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لضمان توافر كميات كافية من اللحوم والسلع الغذائية داخل جميع الفروع بالمحافظة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الغذائية.

وتشمل قائمة الأسعار: اللحوم الضأن الطازجة بسعر 390 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلو، واللحوم المستوردة المجمدة بسعر 210 جنيهات للكيلو، والدواجن البرازيلية المجمدة بسعر 110 جنيهات للكيلو.

كما تتوفر مجموعة من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والخضروات المجمدة، بتخفيضات تتراوح بين 25% و30%، ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة.

وشدد المحافظ، على أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة، مكلفًا مديرية التموين بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والشوادر، وتوجيه مديري الإدارات التموينية بمراكز المحافظة بمتابعة فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة لضمان الانضباط والشفافية في عمليات البيع والتوزيع.