السجن 10 سنوات لـ 3 أشخاص أجبروا مسنًا على توقيع إيصالات أمانة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد 10 سنوات حضورياً لأحد المتهمين وغيابيًا لاثنين آخرين، بعد إدانتهم بإجبار مسن على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع تحت تهديد السلاح، على خلفية خلافات مالية مع نجل المجني عليه، وذلك بقرية أبنوب بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 781 لسنة 2025 جنايات أبنوب، إلى تلقي مركز شرطة أبنوب بلاغًا من المواطن "مرعي. م. ع"، 71 عامًا، فلاح ومقيم بمدينة أبنوب، أفاد فيه بقيام كل من "محمد. أ. ع" ونجليه "محمود" و"مصطفى" باقتحام منزله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقدي بيع لمنزله وقطعة أرض يمتلكها، تحت تهديد السلاح.

وكشفت رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، صحة أقوال المجني عليه، حيث تبين أن المتهمين اقتحموا المنزل وطالبوا المجني عليه بمبلغ مالي على خلفية خلافات مالية مع نجله، وعندما رفض، قاموا بإحضار دفتر إيصالات أمانة و أجبروه على التوقيع على بياض.