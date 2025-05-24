المؤبد لمتهم بقتل 2 وإصابة 4 في مشاجرة مسلحة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المؤبد على عاطل، بعد إدانته بالمشاركة في واقعة قتل شخصين والشروع في قتل أربعة آخرين، خلال مشاجرة مسلحة نشبت بين عائلتين بقرية المعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب، على خلفية خلافات الجيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

وتعود أحداث القضية رقم 27826 لسنة 2024 جنايات أبنوب، إلى تلقي مركز شرطة أبنوب بلاغًا بوقوع مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين عائلتي "مؤمن" و"العبايدة"، أسفرت عن مقتل كل من "فارس. أ. ع" و"عنتر. م. م"، وإصابة أربعة آخرين بإصابات متفرقة.

وانتقل رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، إلى موقع الحادث برفقة قوة أمنية، حيث كشفت المعاينة الأولية عن نشوب المشاجرة بسبب خلافات على ملكية مجموعة من المنازل، تطورت إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

وأظهرت تحريات المباحث أن المتهم "محمد. ع. ت" شارك مع ثمانية آخرين – سبق الحكم عليهم – في ارتكاب الواقعة، بعد تصاعد الخلافات بين العائلتين إثر قيام عائلة "مؤمن" بشراء المنازل محل النزاع وتركيب باب حديدي على الشارع المؤدي إليها، ما أثار غضب العائلة .

وبحسب التحريات، توجه عدد من أفراد العائلة إلى موقع المنازل وهم يحملون أسلحة نارية، وأطلقوا الأعيرة النارية على سيارة تابعة لعائلة أخرى، ما أسفر عن مقتل أحد الضحايا وإصابة اثنين آخرين. وردًا على ذلك، حضر عدد من أفراد "مؤمن" مسلحين، واندلع تبادل كثيف لإطلاق النار، أسفر عن مقتل شخص آخر وإصابة اثنين إضافيين.