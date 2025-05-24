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54 طربة حشيش تقود متهما في 16 قضية بأسيوط إلى السجن 15 عامًا

01:14 م السبت 24 مايو 2025

محكمة جنايات أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:


قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على فلاح من قرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب، بعد إدانته بحيازة وترويج كميات كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.


وتعود وقائع القضية رقم 4289 لسنة 2025 جنايات أبنوب، إلى ورود معلومات إلى وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، تفيد بقيام المتهم "سيد. ع. ح"، 55 عامًا، فلاح ومقيم بقرية كوم أبوشيل، وله سجل جنائي حافل بـ16 قضية متنوعة، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.


وبعد تقنين الإجراءات، قاد معاون مباحث مركز شرطة أبنوب، حملة أمنية استهدفت منزل المتهم، حيث تم ضبطه أثناء نومه في غرفة بالطابق العلوي. وبتفتيش الغرفة، عُثر على جوال أبيض يحتوي على 54 طربة حشيش كبيرة الحجم، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 1500 جنيه.


وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأفاد بأن المبلغ المالي من متحصلات بيع المخدرات، وأن الهاتف المحمول يُستخدم للتواصل مع عملائه من تجار التجزئة والمتعاطين.

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