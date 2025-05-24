السيطرة على حريق في ورشة لتقطيع الرخام بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد

اندلع حريق في ورشة تقطيع رخام، بمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، اليوم السبت، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وإخمادها دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارا بنشوب حريق في ورشة تقطيع رخام دائرة مركز شرطة جهينة.

تبين من التحريات نشوب حريق في ورشة تقطيع رخام مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية، وامتد الحريق إلي الإطارات الخلفية لسيارة ملاكي كانت متوقفة أمام الورشة.

تمت السيطرة علي الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق أجزاء من ماكينة تقطيع الرخام والإطارات الخلفية لسيارة المالك.

ورجح المالك أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالورشة، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.