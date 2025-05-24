محافظ أسيوط يعلن انتهاء موسم حصاد القمح بتوريد 147 ألف طن

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن الانتهاء الكامل من أعمال حصاد محصول القمح للموسم الزراعي الحالي على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بلغت 188 ألفًا و149 فدانًا.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى تاريخه تجاوزت 147 ألف طن، تم استلامها عبر 28 موقعًا تخزينيًا متنوعًا، تشمل صوامع وشون وهناجر ومراكز تجميع موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد "أبوالنصر" أن عمليات التوريد مستمرة حتى نهاية موسم الحصاد في أغسطس 2025، مشددًا على متابعته اليومية لسير العملية لضمان انسيابها وتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين، مع توفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة، نظرًا لما تمثله هذه العملية من أهمية قومية في دعم الأمن الغذائي.

ودعا المحافظ، المزارعين إلى الالتزام بتوريد المحصول إلى المواقع المعتمدة، حفاظًا على الصالح العام، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال التوريد ميدانيًا وتقديم الدعم الكامل للمزارعين.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف توريد الأقماح، وتوفر كافة أوجه الدعم لضمان نجاح موسم الحصاد، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة وتوريد القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر.

كما أشاد المحافظ بالتنسيق الفعّال بين مديرية التموين برئاسة الأستاذ خالد محمد، وكيل وزارة التموين، ومديرية الزراعة بقيادة المهندس خميس محمد، وكيل وزارة الزراعة، لضمان انتظام عمليات التوريد وسرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بعملية التوريد، من بينها الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية عبر الرقم (114)، بالإضافة إلى أرقام الهواتف الأرضية (088/2135858 - 2135727 - 2135670)، ورقم (01066628906) لتلقي الشكاوى عبر تطبيقي "واتساب" و"تليجرام"، إلى جانب الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) والبوابة الإلكترونية: من هنا