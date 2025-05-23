إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 11 شخصًا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق كفر حمزة - شبين القناطر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق كفر حمزة - شبين القناطر، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة 11 شخصًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر العام للعلاج، واتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.