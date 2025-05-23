إعلان

مصرع شاب سقط عليه لوح خشبي في بني سويف

05:14 م الجمعة 23 مايو 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

لفظ شخص في العقد الرابع من العمر أنفاسه الأخيرة، بعد سقوط لوح خشبي فوق رأسه في بني سويف، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "علي.س.م"، 30 عامًا، مقيم قرية طلا التابعة لمركز الفشن، إلى مستشفى سمسطا المركزي، جثة هامدة، إدعاء سقوط لوح خشبي على رأسه.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، والتنفسية، نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب بني سويف مديرية أمن بني سويف مستشفى سمسطا المركزي جثة هامدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان