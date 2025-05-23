مصرع شاب سقط عليه لوح خشبي في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لفظ شخص في العقد الرابع من العمر أنفاسه الأخيرة، بعد سقوط لوح خشبي فوق رأسه في بني سويف، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "علي.س.م"، 30 عامًا، مقيم قرية طلا التابعة لمركز الفشن، إلى مستشفى سمسطا المركزي، جثة هامدة، إدعاء سقوط لوح خشبي على رأسه.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، والتنفسية، نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة