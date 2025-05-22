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سقط فجأة بين زملائه.. وفاة معلم داخل مدرسة في المنيا

05:09 م الخميس 22 مايو 2025

محمد عبد النبي عبد الوهاب

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المنيا- جمال محمد:

توفي معلم داخل مدرسة صندفا الثانوية، التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، أثناء تأدية عمله وتواجده بين زملاؤه، وسقوطه بشكل مفاجىء مغشياً عليه.

وفوجئ العاملون بالمدرسة بسقوط محمد عبد النبي عبد الوهاب" 57 سنة، كبير معلمي الدراسات الاجتماعية بمدرسة صندفا الثانوية، مغشياً عليه، وتم نقله سريعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين فور توقيع الكشف الطبي عليه، أنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية صندفا وجميع زملاء وطلاب المدرس، خاصة أنه محبوب لدى الجميع، ومعروف بخفة ظله، ومساعدته لأهالي القرية.

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وفاة معلم داخل مدرسة معلم يسقط فجأة بين زملائه مدرسة صندفا الثانوية ببني مزار كبير معلمي الدراسات الاجتماعية
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