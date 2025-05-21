محافظ المنيا يلتقي شباب جامعة اللوتس لتعزيز التواصل -صور

المنيا-جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في لقاء حواري مفتوح مع طلاب جامعة اللوتس بمدينة المنيا الجديدة، في إطار حرصه على دعم مؤسسات التعليم العالي وتشجيع التواصل المباشر مع الشباب.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن جامعة اللوتس تمثل صرحًا أكاديميًا واعدًا يضيف بُعدًا نوعيًا للمنظومة التعليمية في صعيد مصر، مشيرًا إلى دور الجامعة في إعداد الكوادر المؤهلة في التخصصات الحديثة، من خلال بيئة تعليمية متطورة تُلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. كما شدد على أهمية ربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات المجتمع، قائلاً: “شبابنا هم ثروتنا الحقيقية وبناة المستقبل، وإن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة المناخ الملائم لهم للتميز والإبداع.”

وخلال اللقاء، استعرض النائب نادر يوسف نسيم، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الخطة المستقبلية للتوسّع الأكاديمي، مؤكدًا استعداد الجامعة لتقديم الدعم الأكاديمي وتنفيذ مبادرات تنموية ومجتمعية تخدم محافظة المنيا. كما أشار إلى أن الجامعة تقع على مساحة ٤٤ فدانًا، وتضم مستشفى لطب الأسنان، يخدم الجانب التعليمي ويُقدم خدمات خيرية للمواطنين، إلى جانب إنشاء وحدة للعلاج الطبيعي تُقدَّم خدماتها مجانًا في إطار دور الجامعة المجتمعي.

وأوضح الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس الجامعة، أن الدراسة بدأت هذا العام في خمس كليات، هي: طب الفم والأسنان، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، العلاج الطبيعي، التمريض، والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، على أن يتم إضافة ثلاث كليات جديدة خلال العام الجامعي المقبل، وهي: الطب البشري، الصيدلة، والحقوق.

وعقب اللقاء، قام المحافظ بجولة تفقد خلالها قاعات المحاضرات والمعامل والتجهيزات الملحقة بالمبانى الإدارية، مختتما جولته بتبادل الدروع التذكارية مع رئيس الجامعة تقديرا للتعاون المثمر بين المحافظة وجامعة اللوتس

رافق المحافظ خلال الجولة النائب نادر يوسف نسيم رئيس مجلس الأمناء و الأستاذ الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة اللوتس،وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، والأمين العام، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وسط ترحيب واسع من طلاب الجامعة الذين ثمنوا حوار المحافظ معهم وتواصله المباشر مع قضاياهم واستماعه إلى آرائهم وطموحاتهم.