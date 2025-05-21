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نطق القرار ومات.. وفاة قاضٍ عرفي في جلسة صلح بكفر الشيخ

01:44 م الأربعاء 21 مايو 2025

وفاة قاضٍ عرفي في جلسة صلح

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تسيطر حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز الرياض في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بسبب وفاة أحد أبناء الأزهر الشريف، والمشهورين في لجان التحكيم العرفي عقب إعلانه قرارات تصالح بين خصوم في لجنة عرفية.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء بعدما دون رواد الـ"فيسبوك" عبارات الحزن على رحيله.

وكشف محمد شلبي، أحد أعضاء لجان التحكيم العرفي في كفر الشيخ لمصراوي، أن عضو التحكيم العرفي الشيخ محمود يوسف، كان يقود جلسة عرفية لإنهاء خصومة بين شخصين وعقب إنهاء الجلسة ونطق قرار التصالح تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

وقال إن جنازته سوف يجرى تشيبعها بمسقط رأس عضو لجنة التحكيم العرفي في كفر الشيخ في عزية الإبراشي التابعة لمركز الرياض.

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كفر الشيخ جلسة صلح وفاة قاضٍ عرفي
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