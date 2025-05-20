مصرع شخصين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخصان مصرعها في حادث تصادم على طريق "القاهرة - الاسكندرية" الزراعي بين سيارة ودراجة بخارية، وذلك بمنطقة الفؤادية في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، جرى نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي ، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوع تصادم مباشر بين سيارة ملاكي ودراجة نارية كان يستقلها شخصان.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وهم إبراهيم ر 27 عامًا يقيم في منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، أحمد علاء 25 عامًا، متأثرين بإصاباتهم البالغة، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى قها التخصصي لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات، وسط توجيهات من الجهات المختصة بسرعة كشف ملابساته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.