تعليم بني سويف ينهي استعداداته لامتحانات آخر العام

بني سويف - حمدي سليمان:

أنهت محافظة بني سويف استعداداتها لعقد امتحانات آخر العام لسنوات النقل بمختلف المراحل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ بعد غدٍ الأربعاء، وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يؤدي ما يزيد على 570 ألفًا و718 طالبًا وطالبة الامتحان بمختلف المراحل لسنوات وصفوف النقل، بواقع 314 ألفًا و391 تلميذًا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، في 722 مدرسة (رسمي، ولغات، وخاص)، و152 ألفًا و348 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي في 463 مدرسة، و41 ألفًا و607 طلاب وطالبات بالصفين الأول والثاني الثانوي العام أمام 93 مدرسة، بجانب أداء أكثر من 68 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية.

من جانبها، أكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، على تشكيل غرفة عمليات فرعية بإدارات التعليم، متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، مع التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتذليل كافة العقبات، وخروج الامتحانات بالشكل المطلوب، والتشديد على مواجهة أعمال الغش بكافة أنواعه، وحظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية حديثة، سواء سماعات أو ساعات ذكية داخل اللجان، مشددة على عدم التهاون في تطبيق القانون حرصًا على انضباط سير العملية الامتحانية.