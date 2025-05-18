وفاة ممرض أثناء عمله بمستشفى دمنهور التعليمي

البحيرة - أحمد نصرة:

فارق ممرض شاب الحياة، اليوم الأحد، أثناء عمله داخل مستشفى دمنهور التعليمي، وسط حالة من الارتباك أصابت طاقم العمل وزملائه.

وفوجئ زملاء الممرض محمد الشحات منصور، بسقوط زميلهم دون حراك، وحاول عدد من الأطباء المتواجدين بالمكان إسعافه دون جدوى، لتنتقل روحه إلى بارئها.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تقرير الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة.

ونعى عدد كبير الفقيد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وان يلهم أسرته الصبر والسلوان، مؤكدين على تمتعه بسيرة طيبة حسنة.