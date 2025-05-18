رياح سرعتها 50 كيلو.. غلق ميناء الغردقة أمام حركة الملاحة

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر غلق ميناء الغردقة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب اضطراب حركة الملاحة وسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر ملاحي إن إدارة الميناء قررت وقف تحركات العائمات البحرية المختلفة مساء اليوم الأحد، بعد زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، حيث تراوحت سرعة الرياح ما بين 25 إلى 28 عقدة بحرية — تعادل 50 كيلومترًا بالقياسات الأرضية.

بينما سجل ارتفاع الأمواج 4 أمتار فوق سطح البحر، ما أدى إلى اضطراب شديد في حالة البحر، استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات وسلامة الملاحة البحرية.