إعلان

رياح سرعتها 50 كيلو.. غلق ميناء الغردقة أمام حركة الملاحة

07:23 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الرصيف الشرقي بلا اي عائمات بحرية بسبب الطقس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر غلق ميناء الغردقة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب اضطراب حركة الملاحة وسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر ملاحي إن إدارة الميناء قررت وقف تحركات العائمات البحرية المختلفة مساء اليوم الأحد، بعد زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، حيث تراوحت سرعة الرياح ما بين 25 إلى 28 عقدة بحرية — تعادل 50 كيلومترًا بالقياسات الأرضية.

بينما سجل ارتفاع الأمواج 4 أمتار فوق سطح البحر، ما أدى إلى اضطراب شديد في حالة البحر، استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات وسلامة الملاحة البحرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء الغردقة غلق ميناء الغردقة حركة الملاحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية الخميس المقبل؟
هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها