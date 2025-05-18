رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا صينيًا يرأسه حاكم مقاطعة جواندونج

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا رفيع المستوى من مقاطعة "جواندونج" الصينية، برئاسة وانج ويجونج، حاكم المقاطعة، وحضور الوزير مفوض/ جياو ليوشينج، مستشار السفارة الصينية، وعدد من مسؤولي المقاطعة، والقيادات التنفيذية للهيئة، بالإضافة لعدد من ممثلي شركات صينية كبرى؛ وذلك لبحث التعاون المشترك في المجالات الصناعية واللوجستية والخدمية والمواني.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحرص على تعميق التعاون مع الاستثمارات الصينية من المدن والمقاطعات الصينية المختلفة، وذلك للاستغلال الأمثل للشراكة الاستراتيجية الناجحة مع الشركات الصينية العاملة في المنطقة، وذلك بدعم من القيادة السياسية للدولتين، لافتًا إلى أن هذا التعاون يشمل كلًّا من المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته الشركات الصينية في الفترة السابقة، والتنوع الذي تتمتع به الاستثمارات الصينية في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، مؤكدًا تطلعه للتعاون في مجالات أخرى ذات أهمية كبرى للاقتصاد المصري والعالمي، مثل السيارات والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.

من جانبه أعرب حاكم مقاطعة جواندونج، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أهمية وجود ممثلي شركات من المقاطعة للتعرف على الفرص الاستثمارية في الهيئة، مثمنًا دور الهيئة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار للشركات الصينية، موضحًا أن المنطقة تمثل مركزًا عالميًّا للصناعة واللوجستيات، ونقطة انطلاق للصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي واتفاقيات للتجارة الحرة والدولية، لافتًا إلى حرص بلاده على التعاون الكامل وتبادل الخبرات مع المنطقة الاقتصادية ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لآفاق أكثر اتساعًا.