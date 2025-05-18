كاميرا خفية وتهديدات أسرية... كيف وقعت طالبة في فخ استغلال جنسي بالوادي الجديد؟

كتب ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن المشدد على 3 متهمين في واقعة اعتداء جنسي وابتزاز فتاة قاصر، وقعت أحداثها في دائرة قسم الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والثاني بالسجن 10 سنوات، والثالث بالسجن 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة و مصطفى محمد رشاد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع و أحمد سعد.

وتعود تفاصيل القضية رقم 96 لسنة 2025 جنايات قسم الخارجة، إلى بلاغ تقدمت به فتاة تُدعى "ملك. م. ح"، تبلغ من العمر 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي التجاري، اتهمت فيه كلًا من "يوسف. ف. م" و"حسن. م. ح" – نجل عمها – وآخر يُدعى "محمد. أ. ع"، بالتورط في وقائع استدراجها وتهديدها وارتكاب أفعال منافية للآداب بحقها.

وكشفت تحريات رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، عن وجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم الأول، تطورت إلى لقاء داخل إحدى المزارع بدائرة القسم، حيث قام المتهم الأول بملامسة أجزاء من جسدها دون حدوث علاقة كاملة، وذلك بالتنسيق مع المتهم الثالث الذي قام بتصوير الواقعة دون علم الفتاة.

وأوضحت التحريات أن المتهم الثاني، وهو ابن عم المجني عليها، حصل على الفيديو المصور، وقام باستخدامه لابتزازها وتهديدها بفضحها أمام أسرتها، ما دفعها للرضوخ له، حيث قام بمعاشرتها عدة مرات داخل منزلها.