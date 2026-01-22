مصرع مواطن دهسًا أسفل عجلات قطار بقرية أولاد سيف في الشرقية

لقي مواطن مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار، بنطاق قرية أولاد سيف التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة بلبيس يفيد بمصرع أحد المواطنين أسفل عجلات القطار أثناء مروره من المزلقان.

وانتقلت قوة أمنية، برفقة الجهات المعنية، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع نبيل محمد أبو النور، 44 عامًا، من أبناء مركز بلبيس.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن يتم التصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويه.