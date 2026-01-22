إعلان

مصرع مواطن دهسًا أسفل عجلات قطار بقرية أولاد سيف في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

10:28 ص 22/01/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي مواطن مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار، بنطاق قرية أولاد سيف التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة بلبيس يفيد بمصرع أحد المواطنين أسفل عجلات القطار أثناء مروره من المزلقان.

وانتقلت قوة أمنية، برفقة الجهات المعنية، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع نبيل محمد أبو النور، 44 عامًا، من أبناء مركز بلبيس.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن يتم التصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع مواطن قطار قرية أولاد سيف الشرقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
مدارس

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
أخبار مصر

تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر