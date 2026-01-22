إعلان

وكيل صحة قنا يتفقد القومسيون الطبي ويوجه بتيسير الخدمات لذوي الهمم

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:34 ص 22/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جانب من التفقد
  • عرض 3 صورة
    وكيل صحة قنا يتفقد القومسيون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة لمقر القومسيون الطبي بالمحافظة، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من تيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، لا سيما الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، في إطار المتابعة الميدانية الصارمة لضمان جودة الخدمات الصحية.

وأكد صادق، على ضرورة سرعة إنجاز الطلبات، بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية، ويدعم مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أنه استمع إلى مطالب المواطنين المترددين على القومسيون، ومدى رضاهم عن آليات العمل وسهولة الإجراءات.
وأوضح وكيل صحة قنا، أنه تابع أيضًا منظومة استخراج "كارت الخدمات المتكاملة" لذوي الإعاقة، مؤكداً على أهمية الدقة المتناهية والتعامل الإنساني اللائق مع هذه الفئة بما يحفظ كرامتهم ويضمن حصولهم على حقوقهم القانونية.

وأضاف صادق، أن الجولة شملت مراجعة دقيقة لخدمات استخراج رخص القيادة (المهنية والخاصة)، وإجراءات المعاشات الاستثنائية لأبناء القوات المسلحة، ومنظومة الكشف الطبي على السائقين، ومعمل المخدرات، وأعمال تحليل العينات للعاملين بالقطاع الحكومي، مشددًا على الالتزام الصارم بالمعايير الفنية والدقة في النتائج نظرًا لحيوية الدور المنوط بالمعمل.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على أن المعيار الحقيقي للنجاح هو حسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء مصالحهم، مشددًا على استمرار الجولات المفاجئة لضمان تقديم خدمة طبية وإدارية تليق بأهالي محافظة قنا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وكيل صحة قنا القومسيون الطبي ذوي الهمم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
زووم

"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
شئون عربية و دولية

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

"مقولتش إني اتحجبت".. رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها
زووم

"مقولتش إني اتحجبت".. رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر