"ضربه بالشنشرة".. مقتل فلاح على يد جاره فى المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

نشبت مشاجرة دامية بين مواطنين في قرية طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أسفرت مقتل أحدهما، بسبب خلاف على جرار زراعي.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمقتل المواطن "إبراهيم.م.ع.ج"، إثر تلقيه ضربات من سلاح أبيض "شنشرة"، أثناء مشاجرة مع "محمود.م.ع.أ"، بقرية طنبدي بدائرة مركز شبين الكوم، بداعي خلافات بينهم.

وألقت الشرطة القبض على المتهم وأودعته بمركز شرطة شبين الكوم في إطار التحقيقات الجارية، ومن ثمّ عرضه على النيابة العامة.

ونقل جثمان المتوفى إلى مستشفى شبين الكوم، تحت تصرف النيابة، والتي وجهت بعرض الجثمان على الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.