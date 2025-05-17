مصرع مزارع وإصابة نجله وشقيقه في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي مزارع مصرعه وأصيب نجله وشقيقه بكسور وكدمات متنوعة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغاً بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن حالة وفاة ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ وتبين مصرع: "بهجت علي فكري" 39 سنة، مزارع، وإصابة ابنه "فكري"، 7 سنوات، طالب، وشقيقه "فكري علي" مزارع، مقيمين جميعاً بمحافظة أسيوط.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.