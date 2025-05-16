السيطرة على حريق هائل داخل أرض فضاء بالمحلة

الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة الزراعة التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إندلاع حريق هائل في هيش وبوص داخل قطعة أرض فضاء دون وقوع إصابات أو أضرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل قطعة أرض فضاء بمنطقة الزراعة بمدينة المحلة الكبرى.

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وقوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق هائل في الهيش والبوص داخل قطعة أرض فضاء بمنطقة الزراعة وتم السيطرة على ألسنة اللهب، دوم إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.