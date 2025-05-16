"باعت دهب أمها من وراهم".. فتاة تتخلص من حياتها خوفا من أسرتها بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أنهت فتاة حياتها، اليوم الجمعة، إثر تناول مادة سامة في إحدى قرى مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بمصرع فتاة بمادة سامة داخل قرية تابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، أنهت حياتها بتناول مادة سامة خوفًا من أسرتها بعد بيعها مصوغات ذهبية خاصة بوالدتها دون علمهم، في إحدى قرى مركز أبوتشت.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.