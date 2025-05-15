توقيع الكشف الطبى على 145 حالة.. جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

واصلت جامعة بنها، إطلاق قوافلها الطبية المتخصصة ضمن أنشطتها لخدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بإحدى المدارس بمدينة بنها.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جرت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، بالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف على عدد 95 حالة أطفال، و50 حالة روماتيزم، بإجمالي 145 حالة، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.