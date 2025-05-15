تداول 33 ألف طن بضائع وسفر 1645 راكبًا عبر موانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبلت موانئ البحر الأحمر 11 سفينة تجارية على حققت تداول 33000 طن بضائع عامة ومتنوعة و589 شاحنة و 20 سيارة ملاكي، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1645 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 1000 طن بضائع، 213 شاحنة و 20 سيارة، وجرى تصدير 32000 طن بضائع، 376 شاحنة و15 سيارة.

وغادر ميناء سفاجا السفينة GLAMOR على متنها 23000 طن فوسفات تصدير إلى الهند وتغادر أيضا السفينة PELAGOS EXPRESS.

وغادر الميناء بالأمس ALCUDIA EXPRESS. كما تم تداول 2500 طن بضائع ، 295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.