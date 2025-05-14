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وكيل تموين قنا يفاجئ المجازر والمخابز ويستمع لآراء المواطنين

03:35 م الأربعاء 14 مايو 2025
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    المجازر
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    المجازر
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أجرى حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، جولة ميدانية مفاجئة صباح اليوم، تفقد خلالها عددًا من المخابز البلدية، والمجازر، والمنشآت التموينية، والشوارع التجارية بمدينة قنا، وذلك في إطار توجيهات وزارة التموين لمتابعة انتظام العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وشملت الجولة المرور على عدد من المخابز لمتابعة جودة الخبز ومدى التزام المخابز بالمواصفات، إلى جانب زيارة بعض المجازر الحكومية للوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية ونظافة اللحوم المطروحة للمواطنين

كما حرص وكيل الوزارة على التحدث مباشرة مع المواطنين في الشارع، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات التموينية، وتوافر السلع، وأسعارها، وجودة الخبز واللحوم

وأكد حسن القط أن مديرية التموين بقنا تواصل جهودها لرفع كفاءة الأداء التمويني وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على أن الجولات الميدانية مستمرة بشكل يومي للوقوف على أرض الواقع والتأكد من تحقيق رضا المواطنين

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المجازر قنا المخابز وزارة التموين
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