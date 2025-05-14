أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى المستأنفة، بالسجن المؤبد لعامل، وذلك بعد قبول استئناف الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، وتعديل العقوبة إلى السجن المؤبد، لاتهامه بالاعتداء على ابنته الطفلة بغير رضاها مستغلًا حداثة سنها، مما أسفر عن حملها سفاحًا بجنين لم يكتمل نموه، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم (س. م.، 24 سنة، عامل)، في القضية رقم 10051 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 710 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى المحاكمة الجنائية، لأنه في وقت سابق على تحرير المحضر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واقع ابنته الطفلة (ش. س.) بغير رضاها مستغلًا حداثة سنها، حال كونه والدها وأحد المتولين رعايتها، حيث انفرد بها عدة مرات بمسكنه، مهددًا إياها بالإيذاء ومعتديًا عليها جنسيًا، مما أسفر عن حملها سفاحًا بجنين لم يكتمل نموه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.