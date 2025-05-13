إعلان

السيطرة على حريق في جرن قمح بقرية أبو جندي بالغربية

07:26 م الثلاثاء 13 مايو 2025

حرائق القمح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية – مروة شاهين:

اندلع حريق هائل داخل جرن مخصص لتشوين القمح في قرية أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، ما أدى إلى تلف كميات كبيرة من المحصول دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من جرن لتخزين القمح، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من مباحث قطور برفقة 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت الأجهزة المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرائق القمح القمح الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان