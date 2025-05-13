السيطرة على حريق في جرن قمح بقرية أبو جندي بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

اندلع حريق هائل داخل جرن مخصص لتشوين القمح في قرية أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، ما أدى إلى تلف كميات كبيرة من المحصول دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من جرن لتخزين القمح، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من مباحث قطور برفقة 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت الأجهزة المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.