وفاة صيدلي بأزمة قلبية داخل صيدلية في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

خيم الحزن على قرية المنشية التابعة لمركز نقادة غرب محافظة قنا، عقب وفاة صيدلي يُدعى حماده أحمد عبدالباقي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مزاولة عمله داخل صيدليته الخاصة.

ووفقًا لما أفاد به أحد أقاربه، فإن الفقيد كان في الأربعينيات من عمره، متزوجًا ولديه طفلة، وكان يُعرف بلقبه الشعبي "جندي أزمة كورونا"، تقديرًا لمشاركته الفاعلة في خدمة أبناء قريته خلال جائحة كوفيد-19، حيث كان يذهب بنفسه لإيصال الأدوية للمسنين والأطفال.

وأضاف أن الراحل كان يؤدي عمله كالمعتاد داخل الصيدلية حين داهمته الأزمة القلبية، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن إجراءات الدفن جارية تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في القرية، التي عمّها الحزن، بينما غصّت منصات التواصل الاجتماعي برسائل العزاء والدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.