بالصورـ محافظ أسيوط يتابع تدريب 60 فتاة على حرفة "التللي"

أسيوط ـ محمود عجمي:

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات تدريب 60 فتاة على فنون صناعة "التللي" التقليدية، ضمن مشروع "تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب"، الذي تنفذه إحدى الجمعيات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة تصل إلى 600 ألف جنيه.

ورافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم إيهاب عبدالحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة.

وشهدت الزيارة تفقد معرض لمنتجات "التللي" التي أبدعتها المتدربات، حيث أشاد المحافظ بجودة الأعمال المعروضة، مؤكدًا أنها تعكس مهارات فنية عالية وقدرة على الابتكار والإنتاج في مجال الحرف اليدوية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا في تمكين الفتيات اقتصاديًا، من خلال توفير تدريب عملي داخل بيئة إنتاجية متكاملة تسهم في صقل المهارات وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم هذه المبادرات.

كما أثنى المحافظ على دور المجمع الصناعي الحرفي بالشامية، الذي استضاف التدريب، واصفًا إياه بأنه صرح متكامل مزود بأحدث الأدوات لخدمة الصناعات الحرفية. وأوضح أن المجمع، الذي أنشأته هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أركان حرب شريف صالح، أقيم على مساحة 600 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، ويضم ورشًا متخصصة لدعم الحرف التقليدية، خاصة في مجالات الخياطة والمشغولات اليدوية، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للتراث المحلي.