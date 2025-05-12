العثور على جثة رجل مجهول في بحر يوسف بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

تكثّف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة رجل مجهول الهوية طافية على سطح مياه بحر يوسف، بنجع الياس التابع لقرية هوارة المقطع بدائرة مركز شرطة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة رجل تطفو على المياه.

انتقل العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث المركز، إلى موقع الحادث، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري التي نجحت في انتشال الجثة، ونقلها بسيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وأوضح مصدر أمني أن الجثة لا تحمل أي أوراق ثبوتية، مرجحًا أن تكون التيارات المائية قد جرفتها من موقع آخر. وتم إخطار النيابة العامة بمركز الفيوم التي تولت التحقيق في الواقعة.