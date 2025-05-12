إعلان

توريد 112 ألف طن قمح بصوامع محافظة قنا

04:15 م الإثنين 12 مايو 2025

محصول القمح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبدالرحمن القرشي :

أعلن حسن القط، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2025، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 112781 طنًا من القمح، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية لسير عمليات الاستلام بكافة الشون والصوامع والنقاط المخصصة بالمحافظة

وأشار القط إلى أن محافظة قنا شهدت هذا العام زيادة ملحوظة في كميات التوريد مقارنة بالأعوام السابقة، وسط إقبال كثيف من الموردين والمزارعين، ما يعكس وعي الفلاحين بأهمية دعم الدولة وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن أعمال استلام القمح مستمرة دون توقف بجميع المواقع المخصصة لذلك، وسط تيسيرات كبيرة لضمان سهولة إجراءات التوريد، وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين

وأكد القط أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى من الموردين أو المزارعين، أو الإبلاغ عن أي معوقات قد تعترض عمليات التسليم، ويتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية منظومة التوريد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن القط وزارة التموين محافظة قنــا القمح المحلي صوامع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

- لماذا حددت "البترول" قيمة تعويض طلمبة البنزين بـ2000 جنيه؟
بعد الهبوط الكبير.. سعر الذهب اليوم في مصر يقلص خسائره بحلول التعاملات المسائية