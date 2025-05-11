محافظ الشرقية يشهد حفل أداء القسم لأطباء الأسنان دفعة 2023

الشرقية ياسمين عزت

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حفل أداء القسم المهني لأطباء الأسنان الجدد دفعة 2023، والذي نظمته نقابة أطباء الأسنان بالشرقية بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بمدينة الزقازيق، بحضور لفيف من قيادات النقابات المهنية والقطاع الصحي.

شارك في فعاليات الحفل كل من الدكتور محمد علاء، أمين عام النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، والدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور خالد عامر، نقيب أطباء أسنان الشرقية، إلى جانب عدد من القيادات الصحية بالمحافظة.

بدأت مراسم الحفل، بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة للمحافظ أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تجسد الالتزام الأخلاقي والمهني تجاه مهنة راقية تجمع بين العلم والمهارة والرحمة.

وأكد محافظ الشرقية، أهمية القسم المهني باعتباره ميثاق شرف يجب أن يلتزم به الأطباء في تعاملهم مع المرضى وزملائهم، مشيرًا إلى أن مهنة طب الأسنان تحمل رسالة سامية لخدمة الإنسان وتخفيف معاناته.

ودعا الخريجين إلى التزود المستمر بالعلم والمعرفة ومتابعة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات طب الأسنان المختلفة، للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد علاء أهمية التدريب المستمر لاكتساب الخبرات المهنية، مشيرًا إلى حقوق الطبيب في الاستفادة من خدمات اتحاد المهن الطبية، مثل صندوق التكافل ومشروع العلاج.

وهنّأ الدكتور هاني جميعه الخريجين، مشددًا على ضرورة الالتزام بميثاق شرف المهنة وحفظ أسرار المرضى، والحرص على تطوير الذات علميًا ومهنيًا.

وأعرب الدكتور خالد عامر عن سعادته بمشاركة المحافظ للحفل، مؤكدًا أن تواجد القيادة التنفيذية في مثل هذه المناسبات يمثل دعمًا كبيرًا للخريجين ودافعًا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء في مسيرتهم المهنية. ووجه الشكر لأولياء الأمور على دعمهم لأبنائهم حتى الوصول إلى هذه اللحظة.

وفي ختام الحفل، أهدى نقيب أطباء أسنان الشرقية درع النقابة لمحافظ الشرقية تقديرًا لجهوده الملموسة في دعم القطاع الصحي وحرصه الدائم على المشاركة في الفعاليات المهنية.

كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الخريجين، مشيدًا بحماسهم، وحاثًا إياهم على الاستمرار في البحث العلمي والتطور المهني لخدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.