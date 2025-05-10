قافلة بيطرية للتعريف بالأضحية وشروطها الشرعية بقرية الوادي فى طور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، ندوة تثقيفية بمركز تدريب الخياطة بقرية الوادي بمدينة الطور، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، للتوعية بشروط واختيار الأضحية.

تناولت الندوة عدة محاور أساسية منها التعريف بالأضحية وشروطها الشرعية، مرورًا بالميقات الزمني المحدد لذبحها، وإرشادات حول كيفية اختيار الأضحية من الأسواق بطريقة صحيحة، وكيفية الذبح السليم للأضاحي وفقًا للشريعة الإسلامية وأصول السلامة.

قدم المختصون للحضور إرشادات قيمة حول طرق تخزين لحوم الأضاحي، وتجميدها بشكل يضمن حفظها لأطول فترة ممكنة مع الحفاظ على جودتها.

وأتاحت الندوة للحضور فرصة لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول كل ما يتعلق بالأضحية، حيث قام المختصون بالإجابة عليها بشكل وافٍ وواضح، مما ساهم في رفع الوعي الديني والصحي والبيئي لدى المشاركين.

وعلى هامش الندوة، جرى تنظيم قافلة بيطرية شاملة في قرية الوادي، لتوفير كافة الخدمات الطبية البيطرية اللازمة للمواطنين بالمجان، إضافة إلى صرف العلاج المجاني للحيوانات المحتاجة، مما يعكس حرص المحافظة على صحة الثروة الحيوانية وتقديم الدعم للمربين.

وأكد المنظمون على أهمية تكرار مثل هذه الندوات والقوافل البيطرية في مختلف مناطق جنوب سيناء، وذلك بهدف تقديم الدعم اللازم للأسر والمجتمعات المحلية، وتعزيز الوعي بكل ما يخدم مصلحتهم.