استعجال تحريات اتهام شاب بالتحرش بسيدة أجنبية في مدينة نصر

كتب : محمود الشوربجي

10:58 ص 22/01/2026

ضبط

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع المتهم في واقعة التحرش بسيدة أجنبية بمنطقة مدينة نصر، مع إصدار قرار بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابساتها كاملة، إلى جانب استعجال التحريات الأمنية الخاصة بالحادث.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد نجحت في إلقاء القبض على صاحب كشك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بعد اتهامه بالتحرش جسديًا بسيدة تحمل الجنسية الصينية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا هاتفيًا من السيدة المجني عليها، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل صاحب كشك بأحد الشوارع بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول إلى محل البلاغ، حيث تمكنت من ضبط المتهم.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

