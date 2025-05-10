العثور على جثة شاب في بحر يوسف ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، على جثة شاب في مياه بحر يوسف، في نطاق القرية وبها جروح قطعية بالرقبة والذراع.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا، على جثة شاب في مياه بحر يوسف وبها جرح قطعي في الرقبة والذراع.

انتقل فريق من رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، وتبين أنه لشاب يدعى "إ.م.ش"، طالب بالثانوي العام، ومتغيب عن منزل أسرته منذ عدة أيام.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث.