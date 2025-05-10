بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم، اليوم السبت، بين 3 سيارات على الطريق الصحراوي بنطاق غرب النوبارية في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة تريلا بأخرى ربع نقل وتوالي الاصطدام بسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة صوفيا أحمد زكى 6 أعوام، وتقيم القاهرة، وإصابة: " طارق السيد عبد السميع، 28 عاما، وريم عادل جميل،27 عاما، ربة منزل ويوسف أحمد حسن، 7 أعوام، وأسيا أحمد حسن، 11 عاما، مقيمون القاهرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.