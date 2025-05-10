محافظ أسوان: توريد 170 ألف طن من القمح بالصوامع والشون حتى الآن

أسوان – إيهاب عمران:



أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على مواصلة الصوامع والشون والبناكر فى استقبال شحنات القمح، والتى بلغت حتى الآن 170 آلاف طن، مشيداً بالدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق من خلال جاهزية الأماكن المخصصة لاستقبال كميات القمح الموردة من المزارعين ليتم تخزينها بالشكل الآمن على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأسوان، بأن الكميات التى تم توريدها من محصول القمح شملت توريد 84 ألف طن داخل الصوامع والشون والبناكر الخاصة بمحافظة أسوان، والتى تضم صومعة مطاحن أسوان وشونة كوم أمبو، وصومعة إدفو المركزية، وصومعة المفالسة، وبنكر إدفو، وبنكر المفالسة، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى، مشيراً إلى أنه تم فى نفس الوقت توريد 86 ألف طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى يتم التنسيق معها على مدار موسم الحصاد لتوريد الكميات بها فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا.