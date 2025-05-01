غريق بحر مويس.. تكثيف جهود الإنقاذ لانتشال جثة شاب بالزقازيق

الشرقية – ياسمين عزت:

تواصل فرق الإنقاذ النهري بمدينة الزقازيق جهودها لانتشال جثمان شاب غرق في مياه بحر مويس، أمام منطقة الإسعاف وبجوار كوبري القنطرة، وذلك بعد تلقي بلاغ بالحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية قد تلقت إخطارًا يُفيد بغرق الشاب مصطفى محمد وحيد، البالغ من العمر 18 عامًا، في نطاق قسم شرطة ثان الزقازيق. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بوحدات الإنقاذ النهري لمباشرة أعمال البحث وانتشال الجثة.

وتم تحرير المحضر رقم 2178 جنح قسم ثان الزقازيق، بينما تواصل فرق الغوص والإنقاذ جهودها للعثور على الجثمان، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتصاريح الدفن.