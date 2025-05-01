إعلان

غريق بحر مويس.. تكثيف جهود الإنقاذ لانتشال جثة شاب بالزقازيق

06:37 م الخميس 01 مايو 2025

الإنقاذ النهري أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية – ياسمين عزت:

تواصل فرق الإنقاذ النهري بمدينة الزقازيق جهودها لانتشال جثمان شاب غرق في مياه بحر مويس، أمام منطقة الإسعاف وبجوار كوبري القنطرة، وذلك بعد تلقي بلاغ بالحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية قد تلقت إخطارًا يُفيد بغرق الشاب مصطفى محمد وحيد، البالغ من العمر 18 عامًا، في نطاق قسم شرطة ثان الزقازيق. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بوحدات الإنقاذ النهري لمباشرة أعمال البحث وانتشال الجثة.

وتم تحرير المحضر رقم 2178 جنح قسم ثان الزقازيق، بينما تواصل فرق الغوص والإنقاذ جهودها للعثور على الجثمان، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتصاريح الدفن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإنقاذ النهري بمدينة الزقازيق غريق بحر مويس جهود الإنقاذ لانتشال جثة شاب محافظة الزقازيق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات