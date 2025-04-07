جنايات المنيا تعاقب متهمًا بهتك عرض طفلة بالسجن المشدد 7 سنوات

المنيا-جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهما بهتك عرض طفلة بإحدى قرى مركز مطاي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم، وأحمد محمد، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.

وصدر الحكم ضد المتهم "ح.ص" 52 سنة، لقيامه بهتك عرض طفلة، 11 سنة، بعد أن كان يتردد على منزل عائلتها بشكل متكرر، واستغل ذلك في ملامسة أجزاء من جسدها ومواطن عفتها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعد ورود بلاغ من أسرة الطفلة، وجرى تقديمه للمحاكمة الجنائية، وأقر بارتكابه الواقعة، وقضت هيئة المحكمة، اليوم بسجنه 7 سنوات.