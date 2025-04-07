محافظ أسيوط يتفقد مدرستي هدى شعراوي والنهضة الإعدادية ويشدد على جودة التعليم -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

قام اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمدرستي هدى شعراوي والنهضة الإعدادية بنات بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام العملية التعليمية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025.

تأتي هذه الجولة في إطار متابعة المحافظ لمدارس المحافظة الحكومية والرسمية والتجريبية.

رافق المحافظ في جولته محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، والشيماء عبدالمعطي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، ووردة كامل حسين، مديرة مدرسة هدى شعراوى الإعدادية بنات، وحنان محمد نبيل، مديرة مدرسة النهضة الإعدادية بنات.

بدأ المحافظ جولته بمدرسة النهضة الإعدادية بنات، حيث تفقد المدخل والملاعب، ووجه بتركيب بلاط الإنترلوك وتطوير الملعب. كما تفقد الفصول الدراسية والمكتبة ووحدة التدريب ومعمل العلوم، واطلع على إجراءات تخزين المواد الكيميائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمان.

استمع المحافظ إلى شرح من مديرة المدرسة حول مكونات المدرسة وعدد الفصول الدراسية، ووجه بضرورة الاستفادة من القوى البشرية وتنفيذ التدريب العملي والخدمة العامة، واستغلال المساحات غير المستغلة لتقليل الكثافات الطلابية.

كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية بمدرسة هدى شعراوى الإعدادية بنات، وتحدث مع الطالبات حول أهمية الذكاء الاصطناعي وأبرز الشخصيات التاريخية من أبناء المحافظة، وحثهن على الانتظام في الدراسة وبذل المزيد من الجهد.

أشاد المحافظ بالمكتبة وتنظيم الكتب والمنتجات الفنية، مشددًا على أهمية ممارسة الطالبات للأنشطة المدرسية وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك. وأكد على استمرار جولاته المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في المدارس، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وصقل مواهب الطلاب.