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انتشال جثتي تلميذين غرقًا في أسيوط

07:09 م الأحد 06 أبريل 2025

انتشال جثتي تلميذين غرقًا في أسيوط - أرشيفية

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أسيوط - محمود عجمي:

لقي تلميذان شقيقان مصرعهما غرقًا، اليوم الأحد، في الترعة الفاروقية بمركز البداري في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بغرق تلميذين شقيقين في الترعة الفاروقية.

انتقل ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة والفحص وجود حقيبتين مدرستين على شاطئ الترعة الفاروقية.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثتي الشقيقين، وهما "محمد. ي. م" (10 أعوام) و"أحمد. ي. م" (8 أعوام)، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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