إعلان

تأجيل محاكمة قتلة زوجين "بخطاف موز" في "دلهمو" المنوفية

04:11 م الأحد 06 أبريل 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

قررت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل زوجين داخل منزلهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

جاء قرار التأجيل استجابة لطلب محامي أحد المتهمين من أجل إتاحة الوقت الكافي لتجهيز المرافعة.

وكشفت بنات ضحايا الحادث عن تفاصيل الليلة المروعة، مؤكدات أن الجناة تسللوا إلى المنزل ليلًا بهدف سرقة مبلغ 450 ألف جنيه، وهو حصيلة بيع سيارة مملوكة لوالدهما.

وأوضحن أن الجناة قاموا بحبس الأطفال الصغار داخل إحدى الغرف، ثم اعتدوا بوحشية على والديهما باستخدام "خطاف موز"، تاركين جثتيهما غارقتين في الدماء.

يذكر أن قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية قد شهدت هذه الجريمة المأساوية في منتصف شهر ديسمبر الماضي، حيث عُثر على جثة زوجين مقتولين داخل مسكنهما.

وبذل رجال البحث الجنائي جهودًا مكثفة لكشف ملابسات الجريمة، أسفرت في النهاية عن ضبط ثلاثة متهمين متورطين في ارتكابها.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل جديدة تكشفها المعاينة الأولية لمسرح جريمة قتل تاجر الأعلاف وزوجته بالمنوفية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية محكمة جنايات شبين الكوم وادي النطرون قرية دلهمو مركز أشمون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق