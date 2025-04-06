تأجيل محاكمة قتلة زوجين "بخطاف موز" في "دلهمو" المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

قررت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل زوجين داخل منزلهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

جاء قرار التأجيل استجابة لطلب محامي أحد المتهمين من أجل إتاحة الوقت الكافي لتجهيز المرافعة.

وكشفت بنات ضحايا الحادث عن تفاصيل الليلة المروعة، مؤكدات أن الجناة تسللوا إلى المنزل ليلًا بهدف سرقة مبلغ 450 ألف جنيه، وهو حصيلة بيع سيارة مملوكة لوالدهما.

وأوضحن أن الجناة قاموا بحبس الأطفال الصغار داخل إحدى الغرف، ثم اعتدوا بوحشية على والديهما باستخدام "خطاف موز"، تاركين جثتيهما غارقتين في الدماء.

يذكر أن قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية قد شهدت هذه الجريمة المأساوية في منتصف شهر ديسمبر الماضي، حيث عُثر على جثة زوجين مقتولين داخل مسكنهما.

وبذل رجال البحث الجنائي جهودًا مكثفة لكشف ملابسات الجريمة، أسفرت في النهاية عن ضبط ثلاثة متهمين متورطين في ارتكابها.

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