تشييع جثمان شقيقة نقيب الصحفيين في بركة السبع بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

شيع المئات من أهالي مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، جثمان "انتصار البلشي" شقيقة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين من مسجد سيدي موسى العليمي بوسط المدينة، وسط حالة الحزن على رحيلها.

وكان "البلشي" نعى على حسابه الرسمي بفيسبوك مساء أمس، شقيقته قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، تشييع الجنازة والعزاء اليوم في المنوفية.. وتحديد موعد العزاء لاحقا في القاهرة".