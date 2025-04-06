باحث بجامعة أسيوط يقدم تصورًا لتطوير التربية الإعلامية في ظل الإعلام الرقمي

كتب - مصراوي:

تناقش كلية التربية بجامعة أسيوط، يوم الأربعاء المقبل، رسالة الماجستير في التربية تخصص أصول التربية والمقدمة من الباحث محمود عجمي محمود، الرسالة تحمل عنوان «التربية الإعلامية لطلبة الجامعة على ضوء تداعيات الإعلام الرقمي».. دراسة ميدانية؛ وستُعقد المناقشة بقاعة الدكتور محمد رجائي الطحلاوي في الطابق الرابع من مبنى الكلية.

تتكون لجنة الإشراف من كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله الصغير البنا أستاذ أصول التربية ورئيس مجلس قسم أصول التربية ومدير مركز تعليم الكبار كلية التربية – جامعة أسيوط، والدكتور عبده محمد عبده القصيري مدرس أصول التربية المتفرغ– كلية التربية – جامعة أسيوط.

أما لجنة المناقشة والحكم فتتكون من كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله الصغير البنا أستاذ أصول التربية ورئيس مجلس قسم أصول التربية ومدير مركز تعليم الكبار كلية التربية – جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور حنان أحمد الروبي أستاذ أصول التربية بكلية التربية ومدير مركز التعليم المدمج جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور أماني محمد شريف أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة أسيوط.

وأشار الباحث محمود عجمي محمود إلى أن الدراسة تهدف إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل دور جامعة أسيوط في تنمية التربية الإعلامية لدى طلابها في ظل تداعيات الإعلام الرقمي.

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، معتمدة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات من طلبة السنوات النهائية في بعض الكليات النظرية والعملية بجامعة أسيوط.

تناولت الاستبانة مدى إدراك الطلاب لمفهوم التربية الإعلامية، وأساليب ممارساتهم العملية لها، ودور التعليم الجامعي في تنميتها، والمعوقات التي تواجههم في هذا السياق.