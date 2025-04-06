إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 11 شخصًا، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى فى نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من نفق سنور نتج عنه إصابة 11 راكبًا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: "مروة.ع.ع"، 18 عامًا، و شقيقها "عمار"، 6 أعوام، و "نادية.أ.ع"، 41 عامًا، و"محمد.ب.ع"، 50 عامًا، و "أمنية.ب.هـ" عامين، و "حمزة.ح.ح"، 8 أعوام.

كما أصيب و "سامية.م.ع" 41 عامًا، و "نادية.ح.إ"، 48 عامًا، و "سلمى.أ.ع"، 31 عامًا، و "إبراهيم.ج.ح"، 5 أعوام، وشقيقته "مكة"، 5 أعوام، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.