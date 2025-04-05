العثور على طفل مشنوقًا في باب مركز شباب بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عثر الأهالي على جثة طفل مشنوقة ومعلقة في باب مركز شباب قرية بناويط شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد بقيام طفل بشنق نفسه في أحد أبواب مركز شباب بناويط دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين من التحريات العثور على المدعو "يحيى. ع. ا" 17 عاما، جثة هامدة معلقة بشال في أحد أبواب مركز شباب قرية بناويط، في ظروف غامضة.

وأشارت التحريات الأولية لضبط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة إلى إقدام المذكور على الانتحار بسبب الخلافات الأسرية، وأنه تسلل في منتصف الليل وقفز من أعلى السور ودخل إلى مركز الشباب وقام بشنق نفسه في باب المبنى.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.