بالصور- حملة مكبرة تتصدى لمحاولة الاستيلاء على جزيرة بالنيل في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، وجهاز حماية نهر النيل، وشرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة اليوم السبت، لإزالة التعديات على إحدى جزر النيل.



جاء ذلك في استجابة فورية لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقيام بأعمال ردم وتعد بأحد الجزر بنهر النيل التابعة لمركز ومدينة المحمودية، بهدف تحويلها إلى أرض زراعية، في مخالفة صارخة لأحكام القانون وتعدٍ جسيم على حرمة النهر.

تضمنت أعمال الحملة إزالة الردم المخالف عبارة عن سور بالبوص والحطب بطول 500 متر طولي، ورفع نواتج التعدي، وتحرير محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار الحملات للحفاظ على نهر النيل ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.