بالصور - محافظ أسيوط يلتقي مديري المدارس لبحث سبل تحسين الأداء التعليمي

أسيوط- محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف الجهود داخل الفصول الدراسية، وإخلاص المعلمين في أداء رسالتهم السامية، بهدف تحسين مستوى الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي والعملي؛ وشدد على أهمية تطوير آليات التدريس لضمان تحقيق نتائج أفضل للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وأشار المحافظ إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام قطاع التعليم، وتطوير وتحسين الأداء الإداري والتعليمي في جميع مدارس المحافظة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال لقائه بمديري مدارس إدارات أسيوط وأبنوب والفتح التعليمية، في قاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بحي شرق مدينة أسيوط، لبحث سبل تحسين مستوى التعليم وتطوير أداء المدارس والتغلب على المعوقات. حضر اللقاء محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومديرو الإدارات التعليمية بالمراكز.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لسير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، سواء في المراكز أو القرى، من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية. وشدد على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية جنباً إلى جنب مع العملية التعليمية، لتعزيز مهارات الطلاب وصقل مواهبهم والاستفادة من طاقاتهم. وأوضح أن التعليم لا يقتصر على المناهج الدراسية فقط، بل يمتد ليشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية، التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته المختلفة.

ووجه المحافظ بتفعيل دور "رائد الفصل" لضمان التواصل المستمر بين المدرسة والطلاب، على أن يتم رفع تقرير شهري عن أداء المدارس ومدى تنفيذ دور رائد الفصل ودور مجالس الأمناء والآباء في كل مدرسة على مستوى المحافظة.

كما وجه بعقد دورات تدريبية للمعلمين خلال فترة الإجازة الصيفية، في كافة التخصصات، على أحدث استراتيجيات التعليم والأساليب الجديدة في الشرح، وتحسين مهاراتهم في التعامل مع الطلاب ذوي الهمم. وأكد أن تحسين النتائج الدراسية يتطلب تكاتف الجهود بين الإدارات التعليمية وأولياء الأمور ومجالس الآباء والأمناء بالمدارس والمجتمع المدني، لضمان توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة تحقق أفضل النتائج.